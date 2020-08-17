Gaziantep'te Duygu'nun ölümü, Antalya'da Zehra'nın ölümünü akıllara getirdi

Gaziantep'te 13 Ağustos günü erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın Batıkent Mahallesi'ndeki evine giden Duygu Delen, iddiaya göre, bir süre sonra 4'üncü kat penceresinden düşerek, yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Kaplan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaplan'ın, geçen yıl Ocak ayında otomobille evli ve 1 çocuk annesi Zeynep Berna Atay'a çarparak, ölümüne neden olduğu da ortaya çıktı. Kaplan'ın kaza sonrası başlatılan soruşturmada 2.10 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Bu kazada açılan davada ise mahkemenin, sanığın adli kontrol ve bulunduğu ikametten ayrılmaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına ve tahliyesine karar verdiği öğrenildi.



ANTALYA'DA ZEHRA DEMİR'İN ÖLÜMÜ

Duygu Delen'in ölümüyle sonuçlanan olay, Antalya'da geçen yıl Zehra Demir'in yaşamını yitirdiği olaya ilişkin davayı hatırlattı. Demir, eski erkek arkadaşının tehdit ve baskılarına, bıçakla kapıya dayanıp, ailedeki herkesi öldürmekle tehdit etmesine dayanamayarak, pencereden atlayıp, yaşamına son vermişti. Olaya ilişkin davada Demir ailesinin avukatı Hadi Cin, sanığın tutuklanmaması ve alması gereken cezaya çarptırılmamasının ileride başkalarına da cesaret vereceğini belirterek, verilecek kararın bu türlü olaylara ilham kaynağı olacağını kaydetmişti.



AVUKATIN İSYANI

Avukat Hadi Cin, Zehra Demir davasının karar duruşmasında sanığın beraat etmesine tepki göstermiş ve gözyaşlarına hakim olamamıştı. Cin, "Türk Ceza Kanunu'nda bir kimseyi intihar etmek zorunda bırakmak, 84-4. maddeye göre kasten işlenen cinayet ile aynı cezayı gerektiriyor. Zehra Demir'in davasında sanık sadece 6 gün tutuklu kalmış ve sonuçta beraat etti" diyerek, Duygu Delen davasında da aynı kararın çıkmaması dileğinde bulundu.



ZEHRA DEMİR DAVASINDA NE OLMUŞTU?

Antalya'da boyacılık yapan Süleyman Taruk (19), geçen yıl aynı mahallede yaşadığı Zehra Demir ile sevgili oldu. Demir, bir süre sonra ayrılma kararı aldı. Taruk, 28 Eylül 2019'da eski sevgilisine, "Ağabeyini arayıp yaşadıklarımızı anlatacağım" dedi ardından kızın evine gidip zile bastı. Demir'in kardeşleri ise aşağı indi. Sokakta tartışma sürerken Demir, olanları ailesinin öğreneceğinden korkup 4'üncü kattan atladı. Grubun yanına düşen Demir, hastanede can verdi. Aynı anda, elindeki bıçakla Demir ailesine saldıran Taruk'a 'cebir veya tehdit kullanarak, intihara mecbur etmek' suçundan Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Son duruşmada savcılığın esas hakkındaki görüşünde, "Taruk'un Demir'e intihar etmesi gerektiğine dair beyanı ve bir tehdidi tespit edilememiştir. Taruk'un olay günü araması ve eve gelmesi başka suçları oluşturabilir. Bu eylemlerin intihara teşvike vücut verdiği söylenemez" denildi.

Mahkeme, bu görüş doğrultusunda beraat kararı verdi.