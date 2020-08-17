Herkes bu şoförü konuşuyor! Bu kez de yaşlı adamın yardımına koştu...

Dilini çıkarmamı istediler ve ben uzun bir çabanın ardından dilini çıkardım. Ambulansın gelmesini beklemeden yakındaki sağlık ocağına otobüsü sürdüm. Götürdükten sonra hemen müdahale ettiler. Kendisi de zaten benim adaşımmış. Allah kimseye göstermesin. Pandemi döneminde elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza yardım etmeyi istiyoruz. Elimizden geleni de yaparız" dedi.