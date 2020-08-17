İki gelin kendi düğünlerine katılamayacak

Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, kentte 2 gelin adayının katıldıkları bir başka düğünde koranavirüse yakalandıklarını, bu nedenle bir hafta sonra yapılacak olan kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdi. Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün üzülerek 2 gelin adayına 1 hafta sonraki kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdik. Çünkü geçen hafta bir başkasının düğününde eğlenirken tedbirsizlik onlara koronavirüs bulaşmasına neden olmuş, tedaviye ve izolasyona aldık. En mutlu gününüzün, acı ve hüsranla sonuçlanmasını istemiyorsanız lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım" uyarısında bulundu.