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60 kilogram uyuşturucu böyle ele geçirildi!

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Ağustos günü Güngören, Şişli ve Esenyurt'taki 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DHA
Giriş Tarihi: 17.8.2020 11:13 Son Güncelleme: 17.8.2020 11:29 ABONE OL
60 kilogram uyuşturucu böyle ele geçirildi!

Gerçekleştirilen operasyonda 45 kilo 300 gram skunk, 10 kilogram metamfetamin, 3 kilo 650 gram esrar, 1 kilogram hap , 3 hassas terazi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler, tabanca, 13 mermi ve bin 825 lira ele geçirildi.

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2'Sİ YABANCI UYRUKLU 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyonlarda 2'si yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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60 kilogram uyuşturucu böyle ele geçirildi!
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