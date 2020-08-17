İşte batık şehir

TürkiyeSualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin etkilerinin unutulmaması için Gölcük Değirmendere'de sular altında kalan batık şehrin son halini görüntüledi.Su altında kalan oteli, çınarları, enkazı incelediklerini aktaran Ceylan, "Depremin su altında bıraktığı izler doğal bir resif oluşturarak, bir çok canlıya ev sahipliği yapıyor olsa da depremin su altında yaşayan izlerini oluşturuyor. Deprem riski yaşayan ülkemiz açısından bu izlerin sürekli hatırlanması çok önemli. Su altındaki batık şehir depreme hazırlıklı bir toplum olmamız gerektiği noktasında bizlere ip uçları veriyor" dedi.Ceylan, "Su altında kalan bir dondurmacının malzemelerini, o dönemde denize sıfır olan ve turistik olarak da değeri yüksek olan Koruk Oteli, çocuk ayakkabısını, tavayı ve çınar ağacını görüntüledim. Sadece 17 Ağustos günü depremi hatırlarsak deprem geldiği zaman elimizden bir şey gelmez. Bu çalışmamla depremi bir gün değil her gün düşünmemiz gerektiğini vurguladım" diye konuştu.