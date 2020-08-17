Son dakika haberi: Bursa'da kardeşini öldürdü savunması şoke etti! Cinsel organını gösterip 2 bıçakla…

'CİNSEL ORGANINI GÖSTERİP, 2 BIÇAKLA ÜZERİME YÜRÜDÜ'

Savunması alınan Tahir Ulutaş, "Hasan kardeşim olur. Sürekli beni dövüyordı. Astım hastasıyım. İlaçlarımı saklıyordu. Olay günü cinsel organını çıkarıp, 2 bıçakla üzerime yürüyünce, beni öldürecek diye korktum. Rastgele ateş ettim. Öldürmek kastıyla hareket etmedim. Kasten öldürme suçlamasını kabul etmiyorum. Pişmanım, tahliyemi istiyorum. Kardeşimin beni döverken gören tanıklar var. Onların ifadesine başvurulmasını istiyorum" dedi.



