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tezgahında duygulandıran not

'nın Mamak ilçesinde gece saatlerinde yol kenarındaki açık kavun ve tezgahından kavun alan bir vatandaş parayla birlikte bıraktığı not satıcıyı duygulandırdı.

İHA
Giriş Tarihi: 17.8.2020 09:48 Son Güncelleme: 17.8.2020 09:48 ABONE OL
Karpuz tezgahında duygulandıran not

'nın Mamak ilçesi Kayaş mahallesinde sabahın erken saatlerinde yol kenarına kurduğu açık kavun ve tezgahıyla geçimini sağlayan Resul Çeker bulduğu not ve parayı görünce duygulandı.

Karpuz tezgahında duygulandıran not

Geceleri boş bıraktığı ve kavun tezgahının sabah satış için başına gelen Çeker, bir not ile bırakılan 10 TL'yi görünce şaşırdı. Notta ise, "Kardeşim 1 tane kavun aldım yoktun parasını buraya bırakıyorum. Hakkını helal et" ifadeleri yer aldı.

Karpuz tezgahında duygulandıran not

"ALDIĞI ÜRÜN ANASININ AK SÜTÜ GİBİ HELAL OLSUN"

10 senedir kavun sattığını ve sürekli geceleri çalındığını belirten Çeker, "10 sene sonra ilk defa bir arkadaş not bırakarak 'kardeşim 1 tane kavun aldım yoktun parasını buraya bırakıyorum. Hakkını helal et yazmış.' Ben bu arkadaşımın buraya gelip çayımı içip yemeğimi yemesini istiyorum.

Karpuz tezgahında duygulandıran not

Beni öyle duygulandırdı ki 10 TL değil sanki bana 10 bin TL para bıraktı. O kadar çok mutlu oldum ki Allah bu tür insanlardan razı olsun. Aldığı ürün anasının ak sütü gibi helal olsun.

Karpuz tezgahında duygulandıran not

Ben ondan razı oldum, Allah'da ondan razı olsun. O kadar gururlandım, tüylerim diken diken oldu bu parayı gördüğüm zaman. Sanki şu tezgahtaki kavun ve karpuzu alsa vallahi bu kadar bu sevinmezdim" diye konuştu.

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Karpuz tezgahında duygulandıran not
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