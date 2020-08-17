Katilden pişkin hareket! 2 kişiyi katletti ardından bakın ne yaptı...

ÇİFTE CİNAYET SONRASI DONDURMA YEMİŞ

Amca İ.Y., silah sesini duyup evden çıkan yeğeninin annesi Şerife Y. ve eşi Zahide Y.'ye de ateş açtı. Şerife Y. göğüs bölgesinden, Zahide Y. ise ellerinden yaralandı. Daha sonra tüfekle çevreye rastgele ateş etmeye devam eden İ.Y., yolda yürürken yakın bölgede bir serada çalışan Veli Uyan'a da henüz bilinmeyen bir sebeple ateş etti.



