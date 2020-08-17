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Kavgayı ayırmaya çalışırken öldürüldü

'ın Bolvadin ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen (37), tabancayla vurularak öldürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 17.8.2020 16:09 ABONE OL
Kavgayı ayırmaya çalışırken öldürüldü

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Bolvadin'e bağlı Özburun beldesindeki Şehirönü Mahallesi Özburun Caddesi'nde meydana geldi. Caddede bekleyen K.T., B.İ. ve G.C., seyir halindeki bir otomobili durdurup, içinde kimliği öğrenilemeyen 2 kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken, bu sırada yakındaki parkta oturan Serdar Cengiz de sesleri duyup, kavgaya karışanları ayırmak için müdahale etti. Bunun üzerine gruptaki K.T. yanındaki tabancayla Serdar Cengiz'e 3 el ateş açtı. Serdar Cengiz kan içinde yere yığılırken, kavgaya karışanlar ise olay yerinden uzaklaştı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Serdar Cengiz, ambulansla götürüldüğü Bolvadin Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kavgaya karışan 5 kişi ise jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kavgayı ayırmaya çalışırken öldürüldü
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