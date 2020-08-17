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yaptıkları araçtan çıkar çıkmaz çay içtiler

'de otomobilin su kanalına devrildiği kazada yara almadan kurtulan 3 kişi, yanlarında bulundurdukları termostan çay içerek aracın çekiciye yüklenmesini izledi.

İHA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 06:02 ABONE OL
Kaza yaptıkları araçtan çıkar çıkmaz çay içtiler
Kaza, gece saat 03.20 sıralarında Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Zikrullah Hüseyinzade idaresindeki 42 MA 3326 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ile 2 yolcu kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yanlarında bulundurdukları termostan çay içerek otomobilin çekiciye yüklenmesini beklerken sürücü Hüseyinzade ise cep telefonundan o anları canlı yayınladı. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Kaza yaptıkları araçtan çıkar çıkmaz çay içtiler
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