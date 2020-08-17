Koronavirüse yakalandı! Yaşadıklarını böyle anlattı...

"BUGÜN BENİM YERİME İÇLERİNE GÜZEL KOKULAR ÇEKSİNLER"

Tat almadığını belirten Akgül, kendisini izleyecek olanlardan bir ricada bulunarak, "Bizi izleyecek olanlara seslenmek istiyorum. Bu tat ve koku alamama gerçekten benim yaşam kalitemi ciddi manada düşürdü. Benim onlardan küçük bir ricam var. Bugün benim yerime içlerine güzel kokular çeksinler. Domatesi, salatalığı koklasınlar, havayı, çiçekleri koklasınlar. Bugün yine benim yerime Rabbimin verdiği nimetleri tatsınlar. Tat alabildiklerine şükretsinler. Maske taksınlar sağlıkla sevdiklerinin yanında kalsınlar" ifadelerini kullandı.

"NEFES ALAMIYORMUŞ GİBİ HİSSEDİYOR ÇIRPINIYORUM"

9 gündür hastalıkla mücadele etmeye devam ettiğinin altını çizen Akgül, açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bugün 5. günüm ama bende 9 gündür belirtiler var. Tat ve koku alma duyusu yok, baş ağrısı var. Arada bir öksürük geliyor. Öksürürken psikolojik olarak yaşadığımı sanıyorum, nefes alamıyormuş gibi hissediyor çırpınıyorum. Bunlara yalnız başıma göğüs geriyorum. O nedenle tedbiri elden bırakmamak gerek. Bir şeylerin değerini kaybetmeden bilmek gerek"