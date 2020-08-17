Manukyan’ın mirasında doğum kaydı araştırması

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın miras davasına konu olan 3 milyar dolarlık servetinin akıbeti belirsiz. Manukyan'ın tek mirasçısı geçen gün ölen Kerope Çilingir'di. Ancak daha önce 36 kişi "Kerope Çilingir, Manukyan'ın oğlu değil" diyerek dava açmış, mahkeme ise Manukyan'ın tüm mal varlığına tedbir koymuştu. Çilingir'in ölümüyle miras davası yeni boyut kazandı. Mahkeme, Çilingir'in doğum kayıtlarının araştırılmasına karar verdi. Eğer Çilingir'in Manukyan'ın oğlu olmadığı yönünde karar çıkarsa Çilingir'in torunları Edvin, Dora ve İlda Çilingir ve eşi Neslihan Çilingir mirastan tek kuruş pay alamayacak.İddiaya göre Fransa'daki hukuk sisteminde Türkiye'den farklı olarak mirasçıları devlet tespit ediyordu. Fransa Hükümeti, Manukyan öldükten sonra 36 kişiye, 2006'da "Manukyan'ın mirasçısı sizsiniz, gelin mirası alın" diyerek bir yazı göndermişti. O güne kadar Manukyan'ın mirasçısı olduklarından haberi olmayan 36 kişi de haklarını aramak için bir araya gelmiş ve mirastan paylarını alabilmek için dava açmıştı.Davayı açan 36 kişinin avukatı Oktay Köse, Kerope Çilingir'in Manukyan'ın oğlu olmadığını, sahte evrakla Manukyan'ın oğluymuş gibi gösterildiğini iddia ederek Çilingir'in doğum kayıtlarının araştırılmasını, Manukyan'ın ve Çilingir'in nüfus kayıtlarının düzeltilmesini istedi. Köse dava dilekçesinde, "Matild Manukyan'a ait 25 Mart 1985 tarihli Nüfus Cüzdanı sahtedir. O kadar sahtedir ki nüfus cüzdanının ön yüzündeki Türk Bayrağı ters basılmıştır. Doğum tarihi, sahte nüfus kaydındaki tarihe dahi uymamaktadır" dedi.MANUKYAN'IN 3 milyar dolarlık dev mirasında Antalya, Alanya ve Balıkesir'de 5, Kıbrıs'ta bir oteli, Kınalı Ada ve Büyük Ada'da iki köşk, 2 fabrika, İstanbul ve Yalova'da 500'ün üzerinde daire, 70 iş hanı, Muğla, Kocaeli, Erzurum ve Adana'da taşınmazlar, Fransa'da bir bankada 150 milyon euro, 220 taksi, 486 taşınmaz, banka hesapları, hisseler ve dövizler bulunuyor.