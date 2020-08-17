Marmara'da günlerce mahsur kalan balıkçıyı kurtaran kaptan o anları anlattı

El işareti yapıyordu. Daha sonra yol kestik. Ona yaklaşarak kurtarma operasyonuna başladık. Kendisinin bulunduğu teknede motor yoktu. Kürekli bir sandaldı. Oldukça harap ve bitap durumdaydı. Susuz kalmıştı. Merdiven uzatarak ekip arkadaşlarımla kurtardık. Kendisi iyi durumdaydı ama 3 gece 4 günün vermiş olduğu bir yorgunluk üzerindeydi. Mutluluğu gözlerinden okunuyordur. Biz de çok mutlu olduk tabii. Hayatının kurtulmasına vesile olmak mutluluk verici. Geçen sene de bir kurtarma operasyonuna vesile olmuştum. Onda da Gemlik Körfezi'nde şişme botla açılan iki kişi vardı. Rüzgara ve akıntıya karşı koyamayıp sürüklenmişlerdi. Onları da kurtarmaya vesile olduk" dedi.