Masterchef'te kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

Televizyonların uzun soluklu yarışmalarından MasterChef Türkiye yeni sezonunda ana kadro yarışmacılarının kaptanlık yarışı kıran kırana sürüyor. Takım kaptanı olmak ve rakiplerini belirleme hakkına sahip olacak olan mavi takım kaptanı tulumba tatlısını en iyi yapan yarışmacılar arasından belirlendi. Mehmet, Danilo ve Somer şef jüriliğinde süren yarışmanın ilk mavi takım kaptanı kim oldu merak edenler Masterchef Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki, 17 Ağustos 2020 Masterchef'te kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? sorusuna ilişkin bilgi sahibi olmak isteyerek araştırmalar yapmaya başladı.
MasterChef Türkiye 17 Ağustos 2020 Pazartesi son bölümüne ilişkin tüm detaylar ve 2020 MasterChef Türkiye Masterchef Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı? sorusunun cevabına ilişkin tüm detaylar şöyle;
MasterChef Türkiye 2020'nin 17 Ağustos Pazartesi günü ekranlara gelen son bölümü yine kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde yapılan ve birbirinden farklı pek çok lezzetin yarıştığı programda bugün herkesçe çok sevilen Tulumba tatlısı yapılması istendi.
Yemeklerini yapan ve şeflerin beğenisine sunan ana kadro yarışmacılarından tulumba tatlısını en iyi yapanlar arasından TANYA mavi takımın ilk kaptanı oldu. Tanya Kırmızı takım kaptanı olarak ise AYYÜCE'yi seçti. Şuan takım kaptanları ilk takımlarını oluşturmaya devam ediyor.