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'te kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

Televizyonların sevilen yarışma programı Türkiye’de ana kadro yarışmacılarının kıyasıya kaptanlık mücadelesi başladı. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde oynanan kaptanlık oyunu kaptanı belli oldu! Bu bağlamda izleyiciler Masterchef'te kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşten detaylar…

Giriş Tarihi: 17.8.2020 23:35 Son Güncelleme: 17.8.2020 23:38 ABONE OL
Masterchef'te kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

Televizyonların uzun soluklu yarışmalarından Türkiye yeni sezonunda ana kadro yarışmacılarının kaptanlık yarışı kıran kırana sürüyor. Takım kaptanı olmak ve rakiplerini belirleme hakkına sahip olacak olan mavi takım kaptanı tulumba tatlısını en iyi yapan yarışmacılar arasından belirlendi. Mehmet, Danilo ve jüriliğinde süren yarışmanın ilk mavi takım kaptanı kim oldu merak edenler Masterchef Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki, 17 Ağustos 2020 Masterchef'te kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? sorusuna ilişkin bilgi sahibi olmak isteyerek araştırmalar yapmaya başladı.

MASTERCHEF'TE KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU? MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 17 Ağustos 2020 Pazartesi son bölümüne ilişkin tüm detaylar ve 2020 MasterChef Türkiye Masterchef Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı? sorusunun cevabına ilişkin tüm detaylar şöyle;

Masterchef'te kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

Türkiye 2020'nin 17 Ağustos Pazartesi günü ekranlara gelen son bölümü yine kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde yapılan ve birbirinden farklı pek çok lezzetin yarıştığı programda bugün herkesçe çok sevilen Tulumba tatlısı yapılması istendi.

Yemeklerini yapan ve şeflerin beğenisine sunan ana kadro yarışmacılarından tulumba tatlısını en iyi yapanlar arasından TANYA mavi takımın ilk kaptanı oldu. Tanya Kırmızı takım kaptanı olarak ise AYYÜCE'yi seçti. Şuan takım kaptanları ilk takımlarını oluşturmaya devam ediyor.

Masterchef'te kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

  1. Tanya (Kaptan)
  2. Emir
  3. Berk
  4. Esra
  5. Ebru
  6. Eray
Masterchef'te kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

  1. Ayyüce (Kaptan)
  2. Serhat
  3. Barbaros
  4. Duygu
  5. Uğur
  6. Furkan
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Masterchef'te kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?
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