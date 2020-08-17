Son dakika haberi: Meteoroloji'den yağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Rize ve Artvin çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR BEKLENİYOR...

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Yarın, Güney Ege'de de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

BAZI İLLERİN TAHMİNİ SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE;

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık