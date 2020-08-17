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’nda korkutan yangın... Dumanlar Çanakkale’den görüldü

'ın 'nda meydana gelen yangın, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan Assos sahillerinden görüldü.

İHA
Giriş Tarihi: 17.8.2020 17:08 ABONE OL
Midilli Adası’nda korkutan yangın... Dumanlar Çanakkale’den görüldü

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Petra beldesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Geçtiğimiz yıllarda Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Petra beldesine feribot seferleri yapılıyordu. Bugün saat 14.20 sıralarında Midilli Adası'nın Petra kentinde yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle genişleyen yangının dumanları Assos sahillerinden görüldü.

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Midilli Adası’nda korkutan yangın... Dumanlar Çanakkale’den görüldü
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