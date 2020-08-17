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'da orman yangını

'nın Milas ilçesinde bulunan ormanlık alanlar alevlere teslim oldu. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İHA
Giriş Tarihi: 17.8.2020 15:45 Son Güncelleme: 17.8.2020 15:46 ABONE OL
Muğla'da orman yangını

Muğla'nın oksijen kaynağı olan Milas ilçesinde bulunan Kayadere bölgesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 5 yangın helikopteri, 20 arazöz, 2 dozer ve orman işçileri müdahale ediyor.

ALEVLERİN BOYU 10 METREYE KADAR ULAŞTI

Çam ağaçlarının yoğunlukla bulunduğu bölgede alevlerin boyu 10 metreye kadar ulaştı. Bölgede bulunan çok sayıda orman ekibi yangını söndürmek için canla başla çalışıyor. Muğla'nın oksijen kaynağı olan Kayadere bölgesinde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Muğla'da orman yangını
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