‘Riskten korunursak daha hızlı başarırız’

Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 249 bin 309, toplam can kaybı 5 bin 974 oldu. 997 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 230 bin 969 oldu. Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.6, ağır hasta sayısı 679 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 kişi halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları izolasyonda. Dikkat eder, kendimizi dışarıdaki riskten korursak, daha hızlı başarırız" açıklamasını yaptı.