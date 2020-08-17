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’de vampir kelebeğin ardından patates böceği kabusu

'de birkaç yıldır görülen halk arasında vampir kelebek olarak adlandırılan 'Ricania Simulans'ın ardından şimdide patates böceği zararlısı ortaya çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 17.8.2020 09:56 Son Güncelleme: 17.8.2020 10:01 ABONE OL
Rize’de vampir kelebeğin ardından patates böceği kabusu

Üreticilerin kabusu haline gelen patates böceği özellikle sebze fidanlarında görünüyor. Patates böceği, sebze fidanların yapraklarına konarak kısa sürede sadece yaprakların damarları kalacak şekilde yiyerek bitiriyor. Bu böceklerden dolayı bahçesinde sebze yetiştiremediğini söyleyen Birsen Türkay "Bir gün bakıyorsunuz ki bitkinin üzeri sararmaya buruşmaya başlamış.

Rize’de vampir kelebeğin ardından patates böceği kabusu

Ertesi gün bakıyorsunuz ki bitkinin sadece damarları kalmış. En çok patlıcana zarar veriyor. Hevesli hevesli bahçelerimizi kazıyoruz. Organik ürün yiyelim diye İstanbul'dan onun hevesi ile geliyorum fakat hiçbir şey olmuyor" ifadelerini kullandı.

Rize’de vampir kelebeğin ardından patates böceği kabusu

7-8 SENEDEN BERİ KELEBEKLERDEN DOLAYI...

Recep Türkay isimli vatandaş ise vampir kelebeklerin ardından bu böceğin bahçelere musallat olduğunu söyledi. Türkay "7-8 seneden beri kelebeklerden dolayı fasulye yiyemedik. Bu seferde patates böceği sebzelere musallat oldu. Ne patlıcan ne biber hiçbir sebze yetiştiremedik. Sebze kesinlikle daha olmuyor" diye konuştu.

Rize’de vampir kelebeğin ardından patates böceği kabusu

Emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirten Nazife Albayrak ise "Organik ürün almak için heves ediyoruz ama her sene bir şey oluyor. Başımızda bir kelebek belası vardı şimdide bu böcek çıktı. Bu ondan daha beter hiç bir şey alamıyoruz. " dedi.

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Rize’de vampir kelebeğin ardından patates böceği kabusu
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