Rize’de vampir kelebeğin ardından patates böceği kabusu

Emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirten Nazife Albayrak ise "Organik ürün almak için heves ediyoruz ama her sene bir şey oluyor. Başımızda bir kelebek belası vardı şimdide bu böcek çıktı. Bu ondan daha beter hiç bir şey alamıyoruz. " dedi.