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SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Online ile !

İdaresi (MPİ) tarafından haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi günleri çekilişi düzenlenen oyununun 7. Çekilişi 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü yapılacak olan canlı çekilişle belli oldu. 53 Milyon Türk Lirası için bugün yapılacak için kupon dolduran şans oyunu severler 17 Ağustos MPİ ile günün şanslı numaralarını öğrenmek istiyor. Bu başlık altında ile 17 Ağustos 2020 Pazartesi canlı yayını ile sorgulama ekranını bulabilirsiniz. İşte MPİ Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 17.8.2020 21:39 ABONE OL
SAYISAL LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 17 Ağustos Çılgın Sayısal Loto CANLI YAYIN! MP TV İZLE…

MPİ'nin ( İdaresi) her hafta 3 gün (Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi) çekilişini düzenlediği ve tamamen yenileyerek büyük ikramiyede artışa gittiği oyununun 7. Çekilişi 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü yapılacak olan canlı çekilişle belirlendi. Bugünkü Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişi için 53 milyon Türk Liralık büyük ikramiyeyi kazanmak için kupon dolduran şans oyunu severleri heyecanlı anlara ortak olmak için 17 Ağustos SayısalLoto bilgilerine ulaşmak istiyor.

17 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI CANLI İZLE!

Sayısal Loto 17 Ağustos çekilişi canlı yayını ve bilet sorgulama ekranını hazırladığımız içerikte bulabilir ve kazandıran numaraları öğrenebilirsiniz. İşte 17 Ağustos Çılgın canlı çekiliş yayını…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 17 Ağustos Çılgın Sayısal Loto CANLI YAYIN! MP TV İZLE…

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 17 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 25 - 5 - 55 - 82 - 44 - 18 - 49 (Joker)


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞİ İZLE | TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:

  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

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SAYISAL LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 17 Ağustos Çılgın Sayısal Loto CANLI YAYIN! MP TV İZLE…

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 17 Ağustos Çılgın Sayısal Loto CANLI YAYIN! MP TV İZLE…

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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SAYISAL LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 17 Ağustos Çılgın Sayısal Loto CANLI YAYIN! MP TV İZLE…
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