Sende hiç mi vicdan yok! Hamile eşini tekme atarak dövdü!

'BAĞIRDIĞI İÇİN DÖVDÜM'



Necmi K., sağlık kontrolünden geçirilmek için getirildiği hastanede, fotoğraflarını çeken gazetecilere Niğda F.'yi kendisine bağırdığı için dövdüğünü söyledi. Eşinin hamile olduğunu bilmediğini öne süren Necmi K., "Eşimin hamile olduğunu bilmiyordum. Bana bağırdığı için onu dövdüm. Yunanistan'a gidecektik, geçemedik. İstanbul'a gitmek için Edirne Otogarı'na geldik" dedi.

