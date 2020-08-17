Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sende hiç mi vicdan yok! Hamile eşini tekme atarak dövdü!

Sende hiç mi vicdan yok! Hamile eşini tekme atarak dövdü!

'den kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriyeli Necmi K., hamile eşini tekmeleyerek çocuklarının gözü önünde darp etti. "Eşimin hamile olduğunu bilmiyordum. Bağırdığı için dövdüm" diyen saldırgan koca, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Genç kadın hastanede tedavi altına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.8.2020 15:25 Son Güncelleme: 17.8.2020 15:47 ABONE OL
Sende hiç mi vicdan yok! Hamile eşini tekme atarak dövdü!

Suriyeli Necmi K. beraberine hamile eşi Niğda F. ile 3 çocuğunu da alarak, yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmek için İstanbul'dan 'ye geldi. Sınırı geçemeyince İstanbul'a geri dönmeye karar veren aile, dün gece yarısı Edirne Otogarı'na gitti. Geceyi otogarın arkasındaki boş tarlada geçiren Suriyeli Necmi K. ve Niğda F., arasında bu sabah bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Sende hiç mi vicdan yok! Hamile eşini tekme atarak dövdü!

Tartışma sırasında Necmi K.,dini nikahlı eşini, çocuklarının gözü önünde darp etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Necmi K.'yi gözaltına alındı.

Sende hiç mi vicdan yok! Hamile eşini tekme atarak dövdü!

Hamile olmasına rağmen eşi tarafından karnına tekme atılan Niğda F., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. 3 çocuk annesi Niğda F., Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'nde tedavi altına alındı.

Sende hiç mi vicdan yok! Hamile eşini tekme atarak dövdü!

'BAĞIRDIĞI İÇİN DÖVDÜM'

Necmi K., sağlık kontrolünden geçirilmek için getirildiği hastanede, fotoğraflarını çeken gazetecilere Niğda F.'yi kendisine bağırdığı için dövdüğünü söyledi. Eşinin hamile olduğunu bilmediğini öne süren Necmi K., "Eşimin hamile olduğunu bilmiyordum. Bana bağırdığı için onu dövdüm. Yunanistan'a gidecektik, geçemedik. İstanbul'a gitmek için Otogarı'na geldik" dedi.

Sende hiç mi vicdan yok! Hamile eşini tekme atarak dövdü!

Necmi K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sende hiç mi vicdan yok! Hamile eşini tekme atarak dövdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA