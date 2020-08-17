SON DAKİKA HABERİ! 17 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 17 Ağustos 2020 Pazartesi Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde uygulamaya alınan normalleşme planıyla birlikte yeni normal hayata uyum sağlamaya çalışıyoruz. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de corona virüsü son durum tablosu ile ilgili günlük olarak kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürüyor. Bu bağlamda günlük olarak ölü ve vaka sayısı başta olmak üzere toplam test, yoğun bakım, entübe, iyileşen hasta sayıları vatandaşlarımıza duyuruluyor. Peki, 17 Ağustos Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 17 Ağustos 2020 Pazartesi Türkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması bekleniyor. Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleriyle birlikte 17 Ağustos Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları ile günlük tablo paylaşıldığı anda burada olacak…
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük değerlendirmeleri
Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 KİŞİ halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları İZOLASYONDA. Dikkat eder, kendimizi DIŞARIDAKİ RİSKTEN korursak, daha hızlı başarırız.
SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım.
En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayın. 1 hasta, hasta bir AİLE demek.
Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun.
2 MARTTAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım.