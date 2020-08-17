Son Dakika Haberi: Türkiye’de 16 Ağustos Pazar corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Koronavirüs salgını tüm dünya üzerinde olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Salgınla mücadele devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam gerek sosyal medya hesabından gerekse canlı yayınlarda yaptığı açıklamalarla son durum hakkında bilgi veriyor. Bu bağlamda günlük olarak ölü ve vaka sayısı başta olmak üzere toplam test, yoğun bakım, entübe, iyileşen hasta sayıları vatandaşlarımıza duyuruluyor. Peki, 16 Ağustos Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 16 Ağustos 2020 Pazar Türkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması bekleniyor. Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleriyle birlikte 16 Ağustos Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları ile günlük tablo paylaşıldığı anda burada olacak…