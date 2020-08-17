Şule Çet davası uzmanı Duygu Delen için de devrede

Gaziantep'te eski erkek arakadaşının 4. kattaki evinden şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in (17) arkadaşları, genç kızın ölümüyle ilgili adaletin tam olarak tecelli etmesi mücadele edeceklerini açıkladı. Gaziantep Barosu da Şule Çet davasında otopsi raporunu inceleyerek olayın ortaya çıkmasını sağlayan ünlü Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar'ı davet etti. Prof. Kar'ın Duygu Delen davasında da uzman olarak görev alacağı öğrenildi.Öte yandan Duygu'nun babası Bülent Delen, telefonla görüştüğü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e "Sayın Bakanım sizden ricam bu işin peşini bırakmayın" dedi. Gül'ün gerekli adli tahkikatın devam ettiğini ve yargının en doğru kararı vereceğini söylediği öğrenildi. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Duygu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.