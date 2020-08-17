Sultangazi'de açık alanda depolanan tekstil malzemeleri yandı

Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Tekstil malzemelerinin yeniden alev almaması için ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı.