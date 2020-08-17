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'de açık alanda depolanan tekstil malzemeleri yandı

'de açık alanda depolanan tekstil malzemeleri bir anda yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

DHA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 00:46 Son Güncelleme: 18.8.2020 00:48 ABONE OL
Sultangazi'de açık alanda depolanan tekstil malzemeleri yandı

'de açık alanda depolanan tekstil malzemeleri bir anda yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Sultangazi'de açık alanda depolanan tekstil malzemeleri yandı

'de açık alanda depolanan tekstil malzemeleri bir anda yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Sultangazi'de açık alanda depolanan tekstil malzemeleri yandı

Yangın, saat 22.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 2601 Sokak'ta çıktı. Sokak üzerinde açık alanda depolanan tekstil malzemeleri henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Sultangazi'de açık alanda depolanan tekstil malzemeleri yandı

Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Tekstil malzemelerinin yeniden alev almaması için ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı.

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Sultangazi'de açık alanda depolanan tekstil malzemeleri yandı
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