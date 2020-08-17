Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Taksiciler arasında yolcu alma kavgası!

Taksiciler arasında yolcu alma kavgası!

Esenyurt'ta taksiciler arasında 'yolcumu aldın' kavgasında fenalaşan taksici yaşlı adam ambulans ile hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri taksi bagajında pompalı tüfek fişeği ve şarjörü buldu.

İHA
Giriş Tarihi: 17.8.2020 16:49 ABONE OL
Taksiciler arasında yolcu alma kavgası!

Olay, 1069 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, taksiciler arasında 'yolcumu aldın' bahanesiyle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Kavga sırasında yaşlı bir adam fenalaştı. Fenalaşan taksici yaşlı adam, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.



TAKSİ BAGAJINDAN POMPALI TÜFEK FİŞEĞİ ÇIKTI

Ekipler konuya taraf olan kişiyi polis merkezine götürdü. Bu sırada taksi bagajında yapılan aramada çok sayıda pompalı tüfek fişeği ve şarjörü bulundu.

Sende hiç mi vicdan yok! Hamile eşini tekme atarak dövdü!

ARKADAŞINA GÖNDER
Taksiciler arasında yolcu alma kavgası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA