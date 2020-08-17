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kapatan düğün konvoyu trafiği felç etti

'in Bayraklı ilçesinde, düğüne gitmek için Bayraklı Tüneli'nden geçen bir grup, otomobillerini durdurarak trafiğin durmasına sebep oldu. O anları kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaşlar tepki topladı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.8.2020 10:45 Son Güncelleme: 17.8.2020 11:08 ABONE OL
Tünel kapatan düğün konvoyu, trafiği felç etti

Olay, dün akşam saatlerinde Çevre Yolu Bayraklı Tüneli'nde gerçekleşti. Düğün konvoyunda oldukları öne sürülen vatandaşlar, tünele girdikten sonra araçlarını durdurdu.

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Tünel kapatan düğün konvoyu, trafiği felç etti

Kornalar eşliğinde tüneli kapatan vatandaşlardan bazıları oynarken, bazıları da o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Tünel kapatan düğün konvoyu, trafiği felç etti

Görüntülerde bir kişinin 'Böyle de yolu keserler' dediği de kayıtlarda yer aldı.

Tünel kapatan düğün konvoyu, trafiği felç etti

Tüneli kapatan konvoy yüzünden trafikte aksamalar yaşandı.

Tünel kapatan düğün konvoyu, trafiği felç etti

Araçların hareket etmesiyle birlikte trafik normal akışına döndü.

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Tünel kapatan düğün konvoyu trafiği felç etti
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