Tünel kapatan düğün konvoyu, trafiği felç etti

Olay, dün akşam saatlerinde İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tüneli'nde gerçekleşti. Düğün konvoyunda oldukları öne sürülen vatandaşlar, tünele girdikten sonra araçlarını durdurdu.
İzmir'de tüneli ulaşıma kapatarak trafiği durduran şehir eşkıyaları kamerada | Video
Kornalar eşliğinde tüneli kapatan vatandaşlardan bazıları oynarken, bazıları da o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.
Görüntülerde bir kişinin 'Böyle de yolu keserler' dediği de kayıtlarda yer aldı.
Tüneli kapatan konvoy yüzünden trafikte aksamalar yaşandı.
Araçların hareket etmesiyle birlikte trafik normal akışına döndü.