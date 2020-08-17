Turkcell ödemeli arama nasıl yapılır? Turkcell'den aynı ve başka operatörlere ödemeli arama işlemi

Ödemeli arama, telefon görüşmesinin bedelini arayanın değil, aranan kişinin ödemesini sağlayan bir yöntemdir. Bu sayede kişi hattında yeterli bakiyesi olmadığı durumlarda da aramalarını yapabilir ve görüşmelerini gerçekleştirebilir. Bu yöntemle arama yapabilmek için ödemeli çağrıyı alan kişinin kabul ve onayı gerekir. Yani bilmeden veya fark etmeden sizi arayan kişinin aramalarının bedelini ödemeniz mümkün değildir. Onayınız sonrasında görüşme başlar ve ücretlendirme ancak bu şekilde yapılır.

Turkcell ödemeli arama kodu nedir?

Turkcell operatör kullanıcıları ödemeli arama yapmak için *135* kodunu yazdıktan sonra ilgili numara yazılır ve sonuna # simgesi koyulur. Ödemeli arama yapabilmek için ilk olarak bu kodun yazılması, ardından aranmak istenen kişinin numarası girilmeli ve en son # tuşlanarak arama gerçekleştirilmelidir. Örneğin, *135*5XXXXXXXXX#

Turkcell ödemeli arama nasıl yapılıyor?

Turkcell ödemeli arama işlemi için, ilk olarak kodu girerek aramanızı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Daha sonra görüşme hemen başlatılmaz ve karşı tarafın bu ödemeli aramayı kabul etmesi için beklenilir. Eğer ödemeli olarak aranılan kişi çağrıyı kabul ederse ödemeli aramayı yapan kişinin telefonu çalar ve görüşme bu şekilde başlamış olur.

Ödemeli çağrıyı yapan kişi herhangi bir sinyal duymaz ancak arama işlemini yaptığı zaman telefon ekranında bir bilgilendirme mesajı çıkar ve işlemin gerçekleştiğini bu şekilde anlamış olursunuz.

Ödemeli aramayı alan kişi eğer arayan kişi rehberinde kayıtlı ise ismini görür. Ancak rehberde kayıtlı olmayan kişi tarafından arandığında yalnızca telefon numarasını görüntüleyebilmektedir.

Telefonunuza ödemeli arama geldiğinde kabul etmeme şansınız da vardır. Ödemeli arandığınız zaman 'ödemeli ara' anonsu duyacaksınız ve sinyal sesinden sonra çağrı başlatılır. Ancak siz ödemeli aramayı kabul etmek istemediğiniz durumlarda bu çağrıyı sonlandırabilirsiniz.

Turkcell ödemeli arama sınırı günde kaç tane aramayı içermektedir?

En sık sorulan sorulardan biri de ödemeli arama talebinde günlük bir sınırın olup olmadığı ile ilgilidir. Suistimale açık bir sistem olduğu için günlük olarak sınırlandırmalar mevcuttur.

Ödemeli arama yaptığınızda karşı tarafın kabul etmemesi, karşı tarafın meşgul olması ve karşı tarafın kabul etmesinin ardından ödemeli arama yapan kişinin telefonunun kapalı olduğu durumlar toplamda 2'yi aştığı zaman, gün içerisinde daha fazla ödemeli arama yapmanız engellenir.

Turkcell ödemeli arama her yöne mi?

Turkcell ödemeli arama başka operatör kullanıcıları için yapılamaz. Diğer operatör kullanıcılarından da Turkcell operatör kullanıcılarının aranması mümkün değildir. Ödemeli aramalar yalnızca Turkcell aboneleri arasında gerçekleştirilebilir.