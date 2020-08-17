‘Umudumu hiç kaybetmedim’

Almanya'nın Bayreuth kentine bağlı Bad Berneck kasabasında yaşayan 75 yaşındaki Kenan Emir, 21 yıldır 17 Ağustos depreminde kaybolan kızı Hicran'ı arıyor. Depremde ailesinden 5 kişiyi toprağa veren Emir, kızının peşini ise hiç bırakmadı. Önce, kızını hastaneye götüren taksiciyi buldu. Taksici, Hicran'ın Gölcük Devlet Hastanesi'nde olduğunu söyledi. Baba, kızının ilk müdahalenin ardından Kasımpaşa Askeri Hastanesi'ne sevk edildiğini öğrendi. Kızını ameliyat eden doktor, Hicran'ın başka bir hastaneye gönderildiğini, ancak adını hatırlamadığını söyledi. Hasta sevk listesindeki tüm hastaneleri tek tek dolaşan baba Emir, o günden beri kızına ulaşamıyor. Emir, "Başından aldığı darbe sebebiyle konuşamıyormuş. Hafıza kaybı da yaşamış. O günden beri kızımı arıyorum" dedi.Depremde oğlu Vadi Emir (28), gelini Pınar (25), torunları Kenan (8), Ali (5) ve 8 aylık Koray'ı kaybettiğini dile getiren Emir, "Son nefesime kadar arayacağım. Cumhurbaşkanımıza mektup yazdım. 21 yıllık evlat acım dinsin" diye konuştu.BAD BERNECK