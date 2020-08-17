Yeşilköy'de plajda kavga: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay dün öğle saatlerinde Yeşilköy Sahili'nde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle plajdaki iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yaptıktan sonra ambulanslarla şahısları hastaneye kaldırdı.

Kavga sonrası yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.