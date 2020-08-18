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2 gündür kayıp olan 4 yaşındaki 'ın cesedi kanalda bulundu

'da iki gündür kayıp olan 4 yaşındaki çocuğun sulama kanalında cesedi bulundu. Ceset, hemen sulama kanalından çıkartıldı. Bu arada olay yerine gelen çocuğun amcası, "Ben şimdi babana ne diyeceğim, bunu nasıl anlatacağım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

İHA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 12:54 Son Güncelleme: 18.8.2020 12:59 ABONE OL
2 gündür kayıp çocuğun kanalda cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yukarı Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, babası Uğur Kıral cezaevinde, annesi Büşra Kıral da işte olan 4 yaşındaki , dün kayboldu.

2 gündür kayıp çocuğun kanalda cesedi bulundu

İşten eve geldikten sonra çocuğunun kayıp olduğunu öğrenen anne, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü harekete geçti.

2 gündür kayıp çocuğun kanalda cesedi bulundu

Polis, her yerde çocuğu aradı ancak bir türlü bulamadı. Evinin yakınından sulama kanalı geçtiği için polis, çocuğun kanala düşme ihtimali üzerine kanalın suyunu kestirdi. Çocuk polisi, iki gündür arama çalışmalarını sürdürürken bugün sabah saatlerinde Yukarı Çiçekli Mahallesi'nde kanalda bir çocuğun hareketsiz halde gittiği ihbarı geldi.

2 gündür kayıp çocuğun kanalda cesedi bulundu

İhbar üzerine olay yerine giden polis, kanalda bulunan çocuk cesedinin kayıp Kıral'a ait olduğunu belirledi. Ceset, hemen sulama kanalından çıkartıldı. Bu arada olay yerine gelen çocuğun amcası, "Ben şimdi babana ne diyeceğim, bunu nasıl anlatacağım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

2 gündür kayıp çocuğun kanalda cesedi bulundu

Çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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2 gündür kayıp olan 4 yaşındaki Zafer Kıral'ın cesedi kanalda bulundu
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