65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkında SON DAKİKA gelişmesi! Ankara'dan sonra o ilde de sokağa çıkma yasağı...

Geçtiğimiz haftadan beri sokağa çıkma yasağı hakkında üst üste son dakika bilgileri geliyor. Manisa, Bartın, Düzce, Malatya, Sivas gibi şehirlerin yanı sıra son olarak Kayseri, Bursa ve Ankara gibi büyükşehirlerde de bazı saatler içerisinde 65 yaş üstü kişiler için sokağa çıkma yasağı ile düğün, cenaze, pazaryeri gibi kısıtlamalar getirildi. Buna ek olarak hem sosyal medyada hem de sosyal medyada sokağa çıkma yasağı konusunda araştırmalar sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son açıklamasında sokağa çıkma yasağının düşünülmediğini ifade etmişti.

Ankara: 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı. Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olması ve toplu yemek verilmesi yasaklandı. Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölünecek.