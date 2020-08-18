Algoritma nedir, nasıl çalışır? Programlama, algoritma örnek ve değişkenler

Matematik ve Bilgisayar dünyasında genellikle kullanılan ancak biz farketmesek de yaptığımız çoğu işte kullandığımız algoritmalara ilişkin bilgiler merak ediliyor. Bir problemi çözmek ya da ulaşılmak istenen bir hedef için izlenilen yolu temsil eden kavramla ilgili detaylı bilgi edinmek isteyenler Algoritma nedir, nasıl çalışır? Sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki, Algoritma nedir, nasıl çalışır? İşte Programlama ve algoritma örnekleri…

ALGORİTMA NEDİR, NASIL ÇALIŞIR? PROGRAMLAMA VE ALGORİTMA ÖRNEKLERİ

Bilgisayarda yapılacak herhangi bir işin doğru ve düzgün bir şekilde yapılabilmesi adına takip edikmesi gereken adımlar sıralamasına algoritma adı verilmektedir. Özet olarak yazılması gerekirse ulaşılmak istenen bir amaca ilişkin ya da bir problem karşısında çözüme varmak için atılan adımlar olarak da anlatılabilir. Söz konusu adımlar nizami şekilde atılmazsa sorunlarla yüz yüze kalınabilir. Algoritmalar, bilgisayar dünyasında programlama ya da matematikte herhangi bir işi sonuçlandırmak amacıyla kullanılan sonlu işlemler kümesidir. Bu bahsedilen sonlu işlemler kümesi başlangıç durumuyla başlayarak belli bir bitiş durumuyla son bulur. Algoritma kavramı yalnızca bilgisayar programlaması ya da matematikte değil günlük yaşantımızda da birçok alanda yapacağımız işlerde yardımcımızdır.

Bilgisayar programlama alanında yüzyüze kalınan sorunları çözme şeklini insanlarınkine benzetmek mümkündür. Algoritmayı 3 temel bölüme ayırabiliriz, bunlar başlangıç yani giriş bölümü, işlemlerin döngü oluşturarak sonuçlandığı bölüm ve ortaya çıkan sonucun tespit edildiği bölümdür. Algoritmaların daha sade ve öz şekilde anlatılmasında akış diyagramlarından yararlanılır. Şekillerden oluşan bu diyagramda bulunan her şeklin ifade etiği bir anlam bulunmaktadır. Oluşan algoritmayı tamamıyla bizlere gösteren akış diyagramı ile ulaşılmak istenen sonuç ya da bir sorunun çözümünde izlenecek yol daha kolay ve hızlı şekilde takip edilebilmektedir.

ALGORİTMA ÖRNEKLERİ

Günlük yaşantımızda pek çok sorunun çözümünde algoritmalardan faydalanmaktayız. En basitinden bir yemek yapımında ya da matematik problemlerini çözmede oldukça fayda sağlar. Yemek örneğinden yola çıkacak olursak tarifte verilen yapılış sıralamasını izlemek bir algoritmadır ve bize lezzetli bir yemek ortaya çıkarmak için bu sıralamayı izlemek düşmektedir. Yine matematik ve bilgisayar programlamasında da bu sıralamaları sonuca ulaşmak ve ortaya bir ürün çıkarmak için izlemek zorunludur, bize kolaylık sağlar. En basitinden aşağıda yer alan bize 2 sayının ortalamasını almamızda yardım sağlayan algoritma örneğini görebilirsiniz…

DEĞİŞKENLER

X: Birinci sayı

Y: İkinci sayı

Z: Üçüncü sayı

Toplam= Sayıların toplamı

Ortalama= Sayıların ortalaması

Herhangi bir 2 sayının ortalaması aşağıda yer alan algoritma yardımıyla alınabilmektedir.

ALGORİTMA