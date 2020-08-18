Av tüfeğiyle ölüm saçtı

Manisa'da, çiftçilik yapan ulusi Ç. (34), boşandığı eşi Şahime Erdoğan (35) ve onun ev sahibi Tunay Ayekin'i (47) öldürdü. Salihli ilçesinde yaşayan Hulusi Ç., boşandığı Şahime Erdoğan'ın evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Hulusi Ç., av tüfeğiyle 2 çocuğunun annesi Şahime Erdoğan'ı öldürdü. Ardından evden çıkan Hulusi Ç., sokakta Şahime Erdoğan'ın ev sahibi Tunay Aytekin ile karşılaştı. Otomobilinde bulunan Aytekin'e de kurşun yağdıran Hulusi Ç. motosikletle kaçtı. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.