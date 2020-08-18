Avcılar'daki kazada 3 çocuk ölümden döndü! Aileler isyan etti: Korkuyla yaşıyoruz...

OĞLUNU BİSİKLETİYLE ARACIN ALTINDAN ÇEKİP ALDI



Kazanın yaşandığı sırada sokakta bisiklet süren oğlunu sürüklenirken aracın altından çekip kurtaran İlknur Ovant, "Sürekli yaşanan şeyler, sadece dün olanla bitmiyor ama dün yaşadığımız daha kötüydü. Çocuğumun bacağı, eli yaralandı. Hadi sapa sağlam çıktı arabanın altından ama o travma onda kalacak. Mucize eseri kurtuldu. Ben bu tarafa geldiğimde hala araba oğlumu sürüklüyordu. Ben çocuğumu çekip aldım" diye konuştu.

"BİZİM SESİMİZİ DUYSUNLAR"



Kardeşi ve yeğenlerinin ölümden döndüğünü gözyaşları ile dile getiren Sevda Çuhadar ise, "Kaç kere belediyeye müracaat ettiler, set istendi, hiçbir şekilde başvurumuz yerine gelmedi. Burası 4 yol ağzı. Bizim oyun parkımız, çay bahçemiz, havuzumuz yok. Kendi çabamızla dal diplerinde piknik yapmaya çalışıyoruz. Ama hap içenlerden fırsat bulup, evden dışarı çıkamıyoruz. Bizim sesimizi duysunlar. Benim kardeşim 4 çocuğuyla orada ölseydi, kim kurtaracaktı. Kimse sesimizi duymuyor. Kaçak semtte yaşadığımız için, kimse bize el uzatmıyor" şeklinde konuştu.