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Başına komşusunun kedisi düştü! 23 gün hastanede kaldı

'de köpeğiyle birlikte yürürken başına komşusunun kedisi düşen adam, 23 gün hastanede kaldı. Kedinin sahibi ise kendisini komşularının arayıp durumu anlattığını ve polisin kendisini arayana kadar görüntüdeki kedinin kendi kedisi olduğuna inanamadığını belirtti.

DHA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 10:48 Son Güncelleme: 18.8.2020 10:57 ABONE OL
Başına komşusunun kedisi düştü! 23 gün hastanede kaldı

Çin'de Gao Fenghua, köpeğini gezdiren Gao Fenghua'nun başına komşusunun kedisi düştü. Fenghua yere yığılırken, bu sırada köpek ve kedi dalaştı. Çağırılan ambulansla Gao Fenghua, hastaneye kaldırıldı. Fenghua, 23 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Gao Fenghua'nın şu an fizik tedaviye devam ettiği ve boyunluk taktığı da bildirildi.

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Kedinin sahibi ise kendisini komşularının arayıp durumu anlattığını ve polisin kendisini arayana kadar görüntüdeki kedinin kendi kedisi olduğuna inanamadığını belirtti.

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Başına komşusunun kedisi düştü! 23 gün hastanede kaldı
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