Bodrum’da kaçak yapılar deniz dibine kadar indi

Muğla Bodrum'da bazı otel ve siteler tarafından denizin dibine metrelerce duvar örülmesi bu kadarına da pes dedirtti. Dalgıçlar deniz dibinde keşif yaparken rastladığı uzun duvarlar karşısında şoke oldu. Metrelerce uzunluktaki beton duvarlarla, Bodrum'un kıyı şeridinin şeklini de değiştirerek, suni plajlar yaptıkları öğrenildi. Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina Yarımadası'nda deniz dibine yapılmış metrelerce uzunluğundaki beton duvarlar bu kadarına da pes dedirtti.Dalgıçlar tarafından fark edilen beton duvarların uzunluğunu gören dalgıçlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Denizin metrelerce dibine beton bloklar yerleştirilerek yapılan duvarların yapım nedeni ise "yok artık" dedirtti. Beton blogların deniz dibine yerleştirilmesinin nedenlerinden birinin, sahile dökülen kaçak kumların deniz dalgası ile gitmemesi için yapıldığı öğrenildi. Deniz dibindeki ekolojik dengeyi bozan ve posidonia çayırlarının yok edilerek yapılan duvarlar deniz canlılarının yaşam alanlarını da yok ediyor. Sahilleri küçük olan bazı otel ve siteler inşaat aşamasındayken deniz dibine beton blokları döşemeye başladıkları, otel yapımı veya site yapımı bitene kadar üst üste koydukları betonların içerisini molozla doldurup üzerine ise kum sererek sahil yaptıkları ortaya çıktı. Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, "Ciddi oranda deniz dibine zarar veren bir durumdur" dedi.