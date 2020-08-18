Çifte cinayet sonrası dondurma yiyen zanlı tutuklandı

ÇİFTE CİNAYET SONRASI DONDURMA YEMİŞ

Amca İsmail Yılmaz, silah sesini duyup evden çıkan yengesi Şerife Yılmaz ile yeğeninin eşi Zahide Yılmaz'a da ateş açtı. Anne Şerife Yılmaz göğsünden, gelini Zahide Yılmaz ise ellerinden vurularak, yaralandı. Tüfekle çevreye rastgele ateş eden İsmail Yılmaz, yakındaki bir serada çalışan Veli Uyan'ı da henüz bilinmeyen nedenle vurup öldürdü. Amca Yılmaz, bir marketten aldığı dondurmayı yedikten sonra Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, teslim oldu.