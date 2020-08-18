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Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 18 Ağustos 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA…

mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve BURADA…

Ülkemizde yer alan Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatları sebebiyle pek çok son dakika meydana geliyor. En son Malatya Pötürge ve Iğdır’da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından vatandaşlarımız Kandilli Rasathanesi ve verilerine erişmek için Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor. İşte

Giriş Tarihi: 18.8.2020 21:28 Son Güncelleme: 18.8.2020 21:29 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 18 Ağustos 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA…

kuşağında yer alan ülkemizde merkez üssü yurt içi ve yurt dışı olan pek çok meydana geliyor. Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış istikameti üzerinde yer alan ülkemizde bu fay hatlarındaki kırılmalar sonucu birbirinden farklı büyüklüklerdeki şiddette depremler hissediliyor. Son meydana gelen Malatya ve Iğdır depremlerinin ardından vatandaşlarımız yurtta ve dünyada meydana gelen en son depremler ile ilgili bilgiler için 18 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesine erişmek için Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına yanıt arıyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (18 AĞUSTOS 2020 SALI)

21.01 itibariyle meydana gelen depremler şöyle;

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 18 Ağustos 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA…

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ


Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 18 Ağustos 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ


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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 18 Ağustos 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA…
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