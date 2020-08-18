Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 18 Ağustos 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA…

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde merkez üssü yurt içi ve yurt dışı olan pek çok son dakika deprem meydana geliyor. Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış istikameti üzerinde yer alan ülkemizde bu fay hatlarındaki kırılmalar sonucu birbirinden farklı büyüklüklerdeki şiddette depremler hissediliyor. Son meydana gelen Malatya ve Iğdır depremlerinin ardından vatandaşlarımız yurtta ve dünyada meydana gelen en son depremler ile ilgili bilgiler için 18 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine erişmek için Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına yanıt arıyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (18 AĞUSTOS 2020 SALI)

18 Ağustos 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 21.01 itibariyle meydana gelen depremler şöyle;