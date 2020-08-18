Duygu Delen’in düşüş şekli şüpheli

Gaziantep'te, 17 yaşındaki Duygu Delen'in eski erkek arkadaşının evindeki şüpheli ölümüyle ilgili detaylı soruşturma sürüyor. Genç kızın 4. kattan düşme anını inceleyen Ulusal Kriminal Büro Direktörü Uğur Kurtulan, "Düşüş şekline göre olay şüpheli" dedi. Duygu'nun ailesinin avukatı Göksel Öztürkmen ise "Burada bir kadın cinayetinin yanı sıra bir çocuk cinayeti var" diye konuştu. Duygu Delen, 13 Ağustos'ta erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (20) Batıkent mahallesindeki apartmanın 4'üncü kattaki evinin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Kaplan, "Cinsel istismar ve kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.Cinayet dosyasına ise savcılık tarafından erişim kısıtlaması getirildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma sürüyor. Delen'in düşme anını gösteren kayıtları SABAH'a değerlendiren Kurtulan, "Görüntü ve düşme videosunu incelediğimizde kanaatimiz oluştu. Video ve düşme pozisyonuna göre ilk incelemede düşüş şekli ve hızına göre bu olayın şüpheli olduğu görüşündeyiz. Bu normal bir düşüş değil. Beraberindeki şahsın verdiği ifade ve düşüş pozisyonuna göre bu olay aydınlatılabilir" ifadelerini kullandı.