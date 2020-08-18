Emirgan’ı yakan şüpheliye gözaltı

İSTANBUL'UN Sarıyer ilçesine bağlı Emirgan'da, Yat Limanı'na 100 metre uzaklıkta bulunan Emirgan Parkı'nda çıkan yangının işaret fişeği nedeniyle çıktığı belirlendi. İşaret fişeğini atan şüpheli gözaltına alındı. Emirgan Parkı'nda geçtiğmimiz pazar akşamı meydana gelen yangının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri yangının, çevreden atılan bir işaret fişeği nedeniyle çıktığını belirledi. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda işaret fişeğini ateşleyen kişinin açık kimliği belirlendi. Vahap Ç. isimli şüpheli polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.