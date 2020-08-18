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Esenyurt'ta poligonda kan donduran olay! Atış sırasında silahı kafasına dayayıp...

Esenyurt'ta atış poligonunda personel eşliğinde atış yapan 27 yaşındaki Efe Efkan B. isimli genç, elindeki silahı kafasına dayayıp intihar girişiminde bulundu. Poligonda bulunanlar, intiharı engellemeye çalıştıysa da Efkan B., elindeki silahın tetiğini çekti. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 17:22 Son Güncelleme: 18.8.2020 17:56 ABONE OL
Esenyurt'ta poligonda kan donduran olay! Atış sırasında silahı kafasına dayayıp...

Olay, dün akşam Esenyurt'ta bulunan bir atış poligonunda meydana geldi. 27 yaşındaki Efe Efkan B. (27) , atış yaptığı sırada gözetmenin yanından yasaklı olan ön bölüme geçti.

Esenyurt'ta poligonda kan donduran olay! Atış sırasında silahı kafasına dayayıp...

Kafasına silah dayayan genci poligon görevlileri sakinleştirmeye çalıştı.

Esenyurt'ta poligonda kan donduran olay! Atış sırasında silahı kafasına dayayıp...

İKNA ÇABALARINA RAĞMEN TETİĞİ ÇEKTİ

Tüm çabalara rağmen silahın tetiğini çeken Efe Efkan B. yaralandı. Çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Efe Efkan B. hastaneye kaldırıldı.

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Esenyurt'ta poligonda kan donduran olay! Atış sırasında silahı kafasına dayayıp...

Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Esenyurt'ta poligonda kan donduran olay! Atış sırasında silahı kafasına dayayıp...
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