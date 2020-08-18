Esenyurt'ta poligonda kan donduran olay! Atış sırasında silahı kafasına dayayıp...

Olay, dün akşam Esenyurt'ta bulunan bir atış poligonunda meydana geldi. 27 yaşındaki Efe Efkan B. (27) , atış yaptığı sırada gözetmenin yanından yasaklı olan ön bölüme geçti.
Kafasına silah dayayan genci poligon görevlileri sakinleştirmeye çalıştı.
İKNA ÇABALARINA RAĞMEN TETİĞİ ÇEKTİ
Tüm çabalara rağmen silahın tetiğini çeken Efe Efkan B. yaralandı. Çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Efe Efkan B. hastaneye kaldırıldı.
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Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.