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Eski erkek arkadaşını tüfekle öldüren kadın tutuklandı

’da iki çocuk babası adamı pompalı tüfekle vurarak öldüren kadın tutuklanırken, eşi serbest bırakıldı

İHA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 22:50 ABONE OL
Eski erkek arkadaşını tüfekle öldüren kadın tutuklandı
Geçtiğimiz Pazar günü saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Morcalı köyü yakınlarında yaşanan olayda, Ömer Köfün (36) iki arkadaşıyla birlikte yol kenarındaki ağaçlık alanda piknik yaptığı sırada yanlarına otomobille gelen S.E. (26) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.E. otomobilde bulunan pompalı tüfekle Köfün'e iki el ateş ederek vurdu. Kanlar içinde yere yığılan adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde jandarmaya teslim olan S.E, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Sabah saatlerinde eşi O.B ile birlikte adliyeye sevk edilen S.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, eşi ise serbest bırakıldı.
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Eski erkek arkadaşını tüfekle öldüren kadın tutuklandı
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