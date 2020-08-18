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Eski sevgilisini öldüren kadından şok ifade! ‘Gönül ilişkisi yaşadık’ dedi ve her şeyi itiraf etti

'da eski sevgilisi 'ü av tüfeği ile vurarak öldüren Seher E. (26) ve eşi Oğuzhan E. adliyeye sevk edildi. Seher E.'nin ifadesinde, Ömer Köfün ile geçmişte gönül ilişkisi yaşadığını, telefonda tartıştıktan sonra sinirlerine hakim olamayarak piknik yaptığı alana giderek onu öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 14:22 Son Güncelleme: 18.8.2020 14:25 ABONE OL
Eski sevgilisini öldüren kadından şok ifade! ‘Gönül ilişkisi yaşadık’ dedi ve her şeyi itiraf etti

Olay, geçen pazar günü merkeze bağlı Morcalı köyü yakınlarında meydana geldi. 2 arkadaşı ile birlikte ormanlık alana pikniğe giden 2 çocuk babası , daha önce sevgili olduğu 2 çocuk annesi Seher E. ile telefonda tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından piknik alanına gelen Seher E., yanında getirdiği av tüfeği ile Ömer Köfün'e ateş açtı.

Eski sevgilisini öldüren kadından şok ifade! ‘Gönül ilişkisi yaşadık’ dedi ve her şeyi itiraf etti

Köfün ağır yaralanırken arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan nüdahalede Köfün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Seher E. ise olay yerine gelen jandarma ekiplerini Köfün'ün yanına yaklaştırmamak için bir süre direndi. Seher E. daha sonra ekiplere teslim oldu. Bu sırada olay yerine gelen Seher E.'nin eşi Oğuzhan E. de gözaltına alındı.

Eski sevgilisini öldüren kadından şok ifade! ‘Gönül ilişkisi yaşadık’ dedi ve her şeyi itiraf etti

DAHA ÖNCE GÖNÜL İLİŞKİSİ YAŞAMIŞLAR
Seher E. ve eşi Oğuzhan E. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilldi. Seher E. ifadesinde ile daha önce gönül ilişkisi yaşadığını belirterek, "Olay günü telefonda Ömer ile tartıştık.

Eski sevgilisini öldüren kadından şok ifade! ‘Gönül ilişkisi yaşadık’ dedi ve her şeyi itiraf etti

Sinirlerime hakim olamayarak 'ün bulunduğu yere giderek üzerine doğru ateş açtım" dedi. Oğuzhan E. ise geçmişte eşinin Ömer Köfün ile bir ilişkisinin olduğunu bildiğini ama eşinin Köfün'ü öldürmek istediğini bilmediğini ileri sürdü.

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Eski sevgilisini öldüren kadından şok ifade! ‘Gönül ilişkisi yaşadık’ dedi ve her şeyi itiraf etti
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