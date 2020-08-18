Eski sevgilisini öldüren kadından şok ifade! ‘Gönül ilişkisi yaşadık’ dedi ve her şeyi itiraf etti

Köfün ağır yaralanırken arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan nüdahalede Köfün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Seher E. ise olay yerine gelen jandarma ekiplerini Köfün'ün yanına yaklaştırmamak için bir süre direndi. Seher E. daha sonra ekiplere teslim oldu. Bu sırada olay yerine gelen Seher E.'nin eşi Oğuzhan E. de gözaltına alındı.



