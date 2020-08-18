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Evin damına atılan EYP korkuttu

'da, tek katlı müstakil evin damına atılan el yapımı patlayıcı (EYP), büyük bir gürültüyle patlayıp, kısa süreli paniğe neden oldu

DHA
Giriş Tarihi: 19.8.2020 03:39 ABONE OL
Evin damına atılan EYP korkuttu
Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi 1334 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, pet şişe içerisinde hazırlanmış EYP'yi, tek katlı evin damına atıp, kaçtı. Gecenin sessizliğinde büyük bir gürültü ile patlayan EYP, ev sakinlerine kısa süreli panik yaşattı. Ev sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla çevre güvenliği alırken, olay yeri inceleme ile bomba imha uzmanı polisler de sokakta ve evin damında delil topladı.

Evin damına EYP atan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Evin damına atılan EYP korkuttu
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