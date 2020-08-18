Evin damına atılan EYP korkuttu

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi 1334 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, pet şişe içerisinde hazırlanmış EYP'yi, tek katlı evin damına atıp, kaçtı. Gecenin sessizliğinde büyük bir gürültü ile patlayan EYP, ev sakinlerine kısa süreli panik yaşattı. Ev sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla çevre güvenliği alırken, olay yeri inceleme ile bomba imha uzmanı polisler de sokakta ve evin damında delil topladı.Evin damına EYP atan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.