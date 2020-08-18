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Film şirketi sahibi dolandırıldı

isimli şirketin sahibi , sponsor bağlayacağını vaat eden şahıs tarafından dolandırıldı. Olay, geçtiğimiz yıllarda yaşandı. İş insanı Aytekin Cengiz, Artiz Film şirketinin sahibiydi.

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Giriş Tarihi: 18.8.2020 18:23 ABONE OL
Film şirketi sahibi dolandırıldı

34 yaşındaki Medet D., Cengiz'den sponsorlarla ilgili görüşmeler yapacağını söyleyerek para talep etti. Cengiz toplamda 5 bin 700 TL para ödedi, ancak aradan geçen süre zarfında hiçbir görüşme yapılmadığı gibi almış olduğu paraları da iade etmedi.

PARAYI GERİ ALAMADI

Bunun üzerine savcılığa başvuran Cengiz, kendisini dolandıran Medet D.'den şikayetçi oldu. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cengiz, paralarını ödemesini istediği genç adamdan ödeme alamayınca şikâyetinden vazgeçmedi.

Soruşturma sonucunda savcılıkça iddianame düzenlendi. İddianamede, Medet D.'nin hileli hareketler sergileyerek müştekiyi aldatıp 5 bin 700 TL kadar zarara uğratmak suretiyle üzerine atılı 'dolandırıcılık' suçunu işledi anlatıldı. Medet D., atılı suçtan yargılanacak.

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Film şirketi sahibi dolandırıldı
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