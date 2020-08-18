Göktürk-2'nin gözü Salda'nın üzerinde

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yeniden ayağa kaldırılan Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nde önümüzdeki dönem yapılacak çalışmaları SABAH'a anlatan Çevre ve Tabiat Varlıkları Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Bilim Kurulu'nun önümüzdeki ay yapılacak toplantısında yeni önerilerin masada olacağını söyledi.
Türkiye'nin uzaydaki gözü Göktürk-2 ile göldeki su seviyesi ve çevresindeki ekolojik gelişiminin düzenli olarak izlenmesi ve elde edilecek verilerin yapay zeka ile otomatik olarak değerlendirilmesini önereceklerini anlatan Gökçeoğlu, "Yalnızca Göktürk-2'de değil görüntüsünü kullanabildiğimiz tüm uydulardan elde edilecek verileri yapay zeka kullanarak değerlendirmek ve gölü sürekli olarak göz hapsinde tutmak istiyoruz. Göldeki su seviyesi oldukça hayati öneme sahip. O gölün kendi ekosistemini oluşturan, oradaki alglerin yaşamını sağlayan bir ortam var. Bu nedenle kameralarla yaptığımız takibin yanı sıra göl kimyasını korumak için uydulardan da yararlanacağız. Böylece göl ve çevresindeki tüm gelişmelerden sürekli haberdar olacağız" dedi.
EKOLOGLAR VE BİYOLOGLAR CANLI TÜRÜNÜ ARAŞTIRACAK
Gökçeoğlu ayrıca bölgenin ekolojik ve biyolojik açıdan yeniden incelmeye alınacağını belirterek, ekolog ve biyologların yeni bir çalışma yaparak bölgedeki canlı çeşitliliğini ortaya koyacağını belirtti. Gökçeoğlu, şöyle konuştu:
"Salda'da önümüzdeki dönem yapılacak işlerden bir tanesi de ekolog ve biyologların oradaki türlerin tespiti için yapacağı çalışma olacak. Böyle bir çalışma daha önce yapılmış ama bunun bir kez daha güncellenmesi gerekiyor. Konu sadece burada bir göl var ve o gölün etrafını korumakla da ilgili değil. O göle gelen yağışın toplandığı bir havza var, oranın da korunması gerekiyor. Hem bu havzaları kullanacağız hem de koruyacağız. Bizim de halktan beklentimiz tabi ki gelip göreceksiniz ama kumu, çamuru çuvala doldurup götürmeyeceksiniz."
"EMİNE HANIMIN SALDA'YI SAHİPLENMESİ BİZE AYRI BİR GÜÇ KAZANDIRIYOR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Salda'da yapılan çalışmaları yakinen takip ettiğine dikkat çeken Gökçeoğlu, "Bilim Kurulumuz bugüne dek 3 kez toplandı ve tüm bilim insanlarının görüş ve önerileri titizlikle incelendi ve dikkate alındı. Salda gölü için de sayın Emine Erdoğan hanımefendinin bir temsilcisi toplantılara katılarak hem bizim önerilerimizi hem kendi önerilerini paylaşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un da katıldığı bu toplantıları Sayın Emine Erdoğan yakından takip ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst düzeyinden bu işlere sahip çıkılması gerek cumhurbaşkanlığı gerek bakanlık seviyesinde bize daha da güç veriyor" dedi.
TÜRKİYE'NİN MALDİVLERİ'NE KORUMA KALKANI
"Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan ve jeolojik yapısıyla Mars'taki Jezero'ya benzetilen Salda Gölü'nün doğal yapısı bozulmadan gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor. Bölgede korunan alan 4 bin 400 hektarken gölün tüm çevresini de kapsayacak şekilde 29 bin 500 hektara çıkartılırken, Salda Gölü etrafındaki doğal dokuya zarar verilmemesi için kıyı şeridinin kullanım alanı 500-600 metre kadar geriye çekildi. Kıyı şeridinde istisna olmayacak şekilde koruma alanı ilan edildi, yapılaşmaya da izin verilmeyeceği bildirildi. Beyaz Adalar bölgesinde tamamen doğal ahşap malzemeden kafeterya ve büfe şeklinde ziyaretçilere hizmet verecek üniteler oluşturuldu. Beyaz kumsalın başladığı yerin gerisinde duş ve kabin alanları kuruldu, köyden gelen vatandaşların ürünlerini satabilecekleri düzenli bir alan sağlandı. Beyaz kumsalın bulunduğu alanlarda, 10 Ağustos'tan itibaren sigara içilmesine yasak getirildi.