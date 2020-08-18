Göktürk-2'nin gözü Salda'nın üzerinde

EKOLOGLAR VE BİYOLOGLAR CANLI TÜRÜNÜ ARAŞTIRACAK

Gökçeoğlu ayrıca bölgenin ekolojik ve biyolojik açıdan yeniden incelmeye alınacağını belirterek, ekolog ve biyologların yeni bir çalışma yaparak bölgedeki canlı çeşitliliğini ortaya koyacağını belirtti. Gökçeoğlu, şöyle konuştu:

"Salda'da önümüzdeki dönem yapılacak işlerden bir tanesi de ekolog ve biyologların oradaki türlerin tespiti için yapacağı çalışma olacak. Böyle bir çalışma daha önce yapılmış ama bunun bir kez daha güncellenmesi gerekiyor. Konu sadece burada bir göl var ve o gölün etrafını korumakla da ilgili değil. O göle gelen yağışın toplandığı bir havza var, oranın da korunması gerekiyor. Hem bu havzaları kullanacağız hem de koruyacağız. Bizim de halktan beklentimiz tabi ki gelip göreceksiniz ama kumu, çamuru çuvala doldurup götürmeyeceksiniz."