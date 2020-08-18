Güngören'de devrilen minibüsteki kişiler kabusu yaşadı!

Kazanın hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntülerde 6 kişinin minibüsten kendi imkânlarıyla çıktığı görüldü. Olay yerine çağrılan çekici ile yan yatan minibüs kaldırılarak sokak trafiğe yeniden açıldı.

İstanbul Güngören'de kaza yapan minibüstekileri kurtarma seferberliği kamerada | Video