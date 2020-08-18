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Güngören'de devrilen minibüsteki kişiler kabusu yaşadı!

Geçtiğimiz pazar akşamı Güngören'deki kazada yaşanan can pazarının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kazada yan yatan minibüsteki kişilerin güçlükle kendilerini araçtan dışarı attığı görülüyor. 3 kişi kendi imkanlarıyla çıkabilirken 3 kişi de itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Olayda 8 kişi yara almadan kurtuldu.

DHA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 10:26 Son Güncelleme: 18.8.2020 10:45 ABONE OL
Güngören'de devrilen minibüsteki kişiler kabusu yaşadı!

Güngören'de kaza yaparak yan yatan minibüste bulunan 9 kişiden 6'sı kendi imkânlarıyla çıkarken minibüste sıkışan 3 kişiyi ise itfaiye ekipleri kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Güngören'de devrilen minibüsteki kişiler kabusu yaşadı!

Kaza, pazar akşam saatlerinde Güneştepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ile Şerefli Sokak kesişiminde meydana geldi.

Güngören'de devrilen minibüsteki kişiler kabusu yaşadı!

İddiaya göre 34 BV 2364 plakalı minibüs Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nden Şerefli Sokak'a döndüğü sırada, sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yan yatan minibüs, park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi.

Güngören'de devrilen minibüsteki kişiler kabusu yaşadı!

3 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

Vatandaşların yardıma koştuğu kazada, minibüste bulunan 6 kişi kendi imkânlarıyla bulundukları yerden çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güngören'de devrilen minibüsteki kişiler kabusu yaşadı!

Minibüste sıkışan 3 kişi ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkartıldı. Kazada hafif yaralı 1 kişi olay yerindeki ambulansta tedavi edilirken 8 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Güngören'de devrilen minibüsteki kişiler kabusu yaşadı!

Kazanın hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntülerde 6 kişinin minibüsten kendi imkânlarıyla çıktığı görüldü. Olay yerine çağrılan çekici ile yan yatan minibüs kaldırılarak sokak trafiğe yeniden açıldı.

İstanbul Güngören'de kaza yapan minibüstekileri kurtarma seferberliği kamerada | Video

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Güngören'de devrilen minibüsteki kişiler kabusu yaşadı!
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