Hasta yakını tarafından burnu kırılan başhekim o anları anlattı

Olay, dün sabah saatlerinde Körfez Güney Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Rahatsız olan eşiyle birlikte hastaneye gelen E.Y. isimli kişi, görevliler tarafından pandemi kuralları gereği hastane içerisine hasta dışında kimsenin alınmadığı konusunda uyarıldı.
Bunun üzerine öfkelenen E.Y. hastaneden ayrıldı. Eşinin tedavisinin tamamlanmasının ardından, yaklaşık 2 saat sonra hastaneye gelen E.Y. ve yanındaki kalabalık grup, ellerindeki metal sopalarla görevlilere saldırmaya başladı.
GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN OMZU ÇIKTI, BAŞHEKİMİN BURNU KIRILDI
Olayı görerek araya giren özel güvenlik görevlisi Ali Terzioğlu'nun aldığı darbelerden dolayı omzu çıktı.
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Kavgayı ayırmaya çalışan hastanenin başhekimi Op. Dr. Ufuk Şenel'in ise burnu kırıldı Saldırganlar olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Saldırı hastane personeli tarafından protesto edildi.
"BİRAZ UZAKLAŞTIKTAN SONRA İKİNCİ DEFA SALDIRIYA GEÇTİLER"
Saldırı esnasında burnu kırılan Başhekim Şenel, "Eşinin işlerini hallettikten sonra, 'Sana bunun hesabını soracağım. Sen bana kıl mısın?' deyip ayrılıyor hastaneden. Yaklaşık 2-3 saat sonra, 5-6 kişilik adam toplayıp tekrar hastaneyi basıyorlar resmen. Ellerinde demir sopalarla güvenlik görevlimize saldırıyorlar. Güvenlik görevlisi arkadaşım bu saldırı sırasında birçok yerinden darbe alıp, omzu da ne yazık ki çıkıyor Ali beyin. Biz olaya müdahale edip beyefendileri Ali beyin yanında uzaklaştırdık. Hastane dışına çıkardık.
Beyefendiler biraz uzaklaştıktan sonra tekrar yanlarına adam toplayıp, ikinci defa hastaneye doğru hakaretlerle saldırıya geçtiler. O saldırı sırasında da ne yazık ki ben bir darbeye maruz kaldım ve burnumda bir kırık oluştu. Güvenlikçi arkadaşımızı ameliyata aldık. Omzu ameliyatla yerine yerleştirildi. Şu anda 20 günlük raporlu. Benim de burnumda 1 adet kırık var. Ben de 3 gün rapor aldım. Bugün de hastanemizde bu olayı, bütün çalışanlarımızla birlikte protesto etmek için buraya geldim" şeklinde konuştu.
SALDIRGANLAR TUTUKLANDI
Eşi ile birlikte, yasak olmasına rağmen zorla hastaneye girip, eşinin tedavisini yaptırdıktan sonra yanındaki kişilerle hastaneye saldıran Ercan Y. ve yanındaki akrabaları Serkan Y. ile Doğan Y. polis tarafından gözaltına alınmıştı. Bugün mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ercan Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Serkan Y. ve Doğan Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.