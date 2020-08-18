Hasta yakını tarafından burnu kırılan başhekim o anları anlattı

Beyefendiler biraz uzaklaştıktan sonra tekrar yanlarına adam toplayıp, ikinci defa hastaneye doğru hakaretlerle saldırıya geçtiler. O saldırı sırasında da ne yazık ki ben bir darbeye maruz kaldım ve burnumda bir kırık oluştu. Güvenlikçi arkadaşımızı ameliyata aldık. Omzu ameliyatla yerine yerleştirildi. Şu anda 20 günlük raporlu. Benim de burnumda 1 adet kırık var. Ben de 3 gün rapor aldım. Bugün de hastanemizde bu olayı, bütün çalışanlarımızla birlikte protesto etmek için buraya geldim" şeklinde konuştu.