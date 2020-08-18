Hastanede terör estiren refakatçi, güvenlik görevlisini ve başhekimi yaraladı

Olay, dün sabah saatlerinde Körfez Güney Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Rahatsız olan eşiyle birlikte hastaneye gelen E.Y. isimli kişi, görevliler tarafından pandemi kuralları gereği hastane içerisine hasta dışında kimsenin alınmadığı konusunda uyarıldı.
Bunun üzerine öfkelenen E.Y. hastaneden ayrıldı. Eşinin tedavisinin tamamlanmasının ardından, yaklaşık 2 saat sonra hastaneye gelen E.Y. ve yanındaki kalabalık grup, ellerindeki metal sopalarla görevlilere saldırmaya başladı.
GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN OMZU ÇIKTI, BAŞHEKİMİN BURNU KIRILDI
Olayı görerek araya giren özel güvenlik görevlisi Ali Terzioğlu'nun aldığı darbelerden dolayı omzu çıktı.
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Kavgayı ayırmaya çalışan hastanenin başhekimi Op. Dr. Ufuk Şenel'in ise burnu kırıldı
. Saldırganlar olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.