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Hastanede terör estiren refakatçi, güvenlik görevlisini ve başhekimi yaraladı

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Kimi zaman sosyal mesafe uyarısı nedeniyle kimi zaman hasta ziyaretine izin verilmediği için kendini bilmez kişiler, hastanelerde terör estiriyor. 'nin Körfez ilçesinde de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Eşini hastaneye getiren kişinin koronavirüs salgını nedeniyle içeri girmesine izin verilmedi. Eşinin tedavisinin ardından yanında arkadaşlarını getiren adam, hastanede dehşet saçtı. Çıkan kavgada güvenlik görevlisinin omzu çıktı, hastane başhekiminin burnu kırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.8.2020 15:53 Son Güncelleme: 18.8.2020 16:32 ABONE OL
Hastanede terör estiren refakatçi, güvenlik görevlisini ve başhekimi yaraladı

Olay, dün sabah saatlerinde Körfez Güney Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Rahatsız olan eşiyle birlikte hastaneye gelen E.Y. isimli kişi, görevliler tarafından pandemi kuralları gereği hastane içerisine hasta dışında kimsenin alınmadığı konusunda uyarıldı.

Hastanede terör estiren refakatçi, güvenlik görevlisini ve başhekimi yaraladı

Bunun üzerine öfkelenen E.Y. hastaneden ayrıldı. Eşinin tedavisinin tamamlanmasının ardından, yaklaşık 2 saat sonra hastaneye gelen E.Y. ve yanındaki kalabalık grup, ellerindeki metal sopalarla görevlilere saldırmaya başladı.

Hastanede terör estiren refakatçi, güvenlik görevlisini ve başhekimi yaraladı

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN OMZU ÇIKTI, BAŞHEKİMİN BURNU KIRILDI

Olayı görerek araya giren özel güvenlik görevlisi Ali Terzioğlu'nun aldığı darbelerden dolayı omzu çıktı.

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Hastanede terör estiren refakatçi, güvenlik görevlisini ve başhekimi yaraladı

Kavgayı ayırmaya çalışan hastanenin başhekimi Op. Dr. Ufuk Şenel'in ise burnu kırıldı

Hastanede terör estiren refakatçi, güvenlik görevlisini ve başhekimi yaraladı

. Saldırganlar olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastanede terör estiren refakatçi, güvenlik görevlisini ve başhekimi yaraladı

Saldırı hastane personeli tarafından protesto edildi.

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Hastanede terör estiren refakatçi, güvenlik görevlisini ve başhekimi yaraladı
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