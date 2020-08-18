Hastanede terör estiren refakatçi, güvenlik görevlisini ve başhekimi yaraladı

Olay, dün sabah saatlerinde Körfez Güney Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Rahatsız olan eşiyle birlikte hastaneye gelen E.Y. isimli kişi, görevliler tarafından pandemi kuralları gereği hastane içerisine hasta dışında kimsenin alınmadığı konusunda uyarıldı.